Juventus, Sarri: «Il Milan ci ha già messo in difficoltà, sarà difficile»

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, match in programma domani sera e valido per la trentunesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico bianconero sulla compagine rossonera:

«È una partita difficile, il Milan ci ha già messi in difficoltà, è una squadra in grande condizione fisica e mentale, ha fatto due gare importantissime contro Roma e Lazio. I risultati dell’Inter non dovrebbero creare alcun tipo di rilassamento in noi, sbagliare un tratto di partita ora per noi può essere veramente facile. Nessuno è in grande condizione, l’aspetto mentale è determinante e delicato, è un momento così. Sarà un mese durissimo, bisogna procedere come abbiamo fatto finora, guardiamo solo alla partita di domani».