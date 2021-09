Juventus Milan: 101(-2) scudetti in campo

Nel match di stasera allo Stadium ‘scenderanno’ in campo 102 scudetti se si considera quelli di Ibra alla Juventus poi revocati

La carica dei 101. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul totale dei campionati vinti dai giocatori di Juventus e Milan: contando tutti quelli in rosa, compresi gli indisponibili e ‘infilando’ nel totale i 2 scudetti tolti a Ibrahimovic – quand’era bianconero – per colpa di Calciopoli.

Proprio Ibrahimovic è il recordman, con i 13 campionati (11+2) vinti in 4 paesi diversi, davanti a Bonucci e Chiellini che in italia sono arrivati a 9 scudetti. La sproporzione tra i campionati conquistati dai giocatori delle due rose è comunque vistosissima. Gli juventini ne hanno già messi insieme 81 grazie a 19 giocatori, i milanisti 20 di cui 13 con il solo Ibra, l’unico capace di vincere in Italia perchè quelli di Tatarusanu, Brahim Diaz, Bakayoko, Giroud e Maignan sono stati conquistati tra Romania, Inghilterra, Spagna e Francia. I bianconeri che non hanno mai vinto un campionato sono solo 6, i rossoneri 22. Tutto reso vano dalla classifica attuale che vede il Milan a punteggio pieno e la Juve ferma a 1