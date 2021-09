Juventus Milan, Rabiot può cambiare ruolo: l’idea di Allegri

Rabiot cambia ruolo: l’idea di Allegri che può rivoluzionare la Juve. Il francese può agire in posizione più avanzata

Come sottolinea Tuttosport, ieri Massimiliano Allegri ha provato un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1 grazie all’avanzamento di Adrien Rabiot. Il francese è prezioso per fisicità e dinamismo, un po’ come lo erano stati per lo stesso tecnico in passato Pogba e Mandzukic.

Dopo la partita contro il Malmoe, il tecnico bianconero aveva speso parole di grande elogio per il transalpino: «Non sa nemmeno lui quale sia il suo potenziale», un concetto su cui aveva insistito più volte anche Pirlo.

La Juventus si appresta dunque ad affrontare il Milan con una possibile novità.

