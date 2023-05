Juventus Milan, Allegri sorride: recuperati tre giocatori, torna un ex! Due sono certi del rientro, Bonucci ci proverà

In vista di Juventus Milan, Max Allegri sorride: potrebbe recuperare alcuni giocatori fondamentali per la sua squadra.

Recupererà Cuadrado e Danilo, che hanno saltato la trasferta di lunedì ad Empoli per squalifica. Anche Bonucci, ex della partita, potrebbe recuperare per i rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.