Juventus, Coppa Italia: Contro il Milan potrebbe rientrare Danilo

La Juventus ieri sul proprio sito ufficiale ha comunicato che Danilo è rientrato con il gruppo e potrebbe giocare contro il Milan

La Juventus dopo la sconfitta con il vero dovrà affrontare il Milan giovedì in Coppa Italia per la semifinale di andata. Ieri sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato che il terzino ex Manchester City, Danilo è rientrato parzialmente in gruppo e potrebbe giocare contro il Milan, magari entrando nel corso del match.

Danilo, arrivato alla Juventus nello scambio con Cancelo, ha collezionato 10 presenze in serie A finora ed ha segnato anche un gol. Sarà molto importante per Sarri ritrovare il brasiliano.