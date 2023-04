Juve, Allegri sulla classifica: «L’obiettivo è migliorarla, ma…». Le parole del tecnico bianconero prima della sfida con il Sassuolo

Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Sassuolo Juventus sulla classifica, che coinvolge anche il Milan:

LA CLASSIFICA – «È un periodo in cui abbiamo due trasferte Lazio fuori e Sassuolo fuori, avremo Napoli in casa e Bologna fuori. In mezzo avremo due partite importanti delle coppe quindi sono 15 giorni importanti, a chiusura poi a Bologna che sta facendo molto bene. Dobbiamo tornare alla vittoria sapendo che affrontiamo una squadra tosta. Abbiamo l’Atalanta a 4 punti sulla classifica che viene scritta al netto dei 15 punti. Dall’altra parte la Lazio ieri vincendo ci ha superato nella classifica attuale di campo e quindi dobbiamo tornare alla vittoria per ritornare secondi in classifica. Un altro obiettivo è quello di migliorare la classifica dell’anno scorso in termini di posizioni. Momentaneamente l’abbiamo migliorata, ma mancano 9 partite, ci sono 27 punti a disposizione. Il cammino è ancora lungo ma gli obiettivi sono ben chiari».

