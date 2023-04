Dopo Maldini, anche Landucci: altro scontro per Spalletti! I dettagli. Questa volta il tecnico toscano è stata vittima di alcune frasi

Juve-Napoli di domenica sera è stata una partita di episodi arbitrali e non solo. Come riportato da La Stampa, il vice allenatore bianconero Marco Landucci si è sfogato contro Luciano Spalletti, per alcune decisioni arbitrali.

«Pelato di merda ti mangio il cuore», gli avrebbe detto il bianconero. Secondo caso in cui Spalletti viene coinvolto in uno scontro dopo la sfuriata con Maldini nel tunnel di Milan Napoli.