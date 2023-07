Juve Milan: un infortunato dell’ultima ora in casa bianconera! Salta il match amichevole del Soccer Champions Tour

Un infortunio dell’ultima ora in casa Juve verso il match di questa notte contro il Milan, valido per il secondo incontro del Soccer Champions Tour.

Non sarà della partita Mattia Perin: come appreso da Juventusnews24, il secondo portiere bianconero ha riportato un trauma contusivo alla spalla e non figura nemmeno in panchina.