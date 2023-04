Allegri sulla classifica: «Regolare o no? Vi dico la verità!». L’allenatore dei bianconeri ha parlato dopo la sentenza

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus Napoli, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato della classifica: ha fatto scalare il Milan fuori dalla Champions.

CAMPIONATO FALSATO – «Non so se è regolare o no, so solamente che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato dopo che ci han tolto i 15 punti. Normale ci siano stati condizionamenti, ma non voglio alibi. Quello che è stato fatto è stato fatto, quello che è successo è successo, ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere nel migliore dei modi da oggi fino al 4 giugno».