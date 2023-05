Juve, Allegri: «Sul campo siamo secondi. Ora c’è il Milan e…». Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta a Empoli

Intervenuto ai microfoni di JTV, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato della penalizzazione e della sfida al Milan.

PENALIZZAZIONE – «Non so quanto ha influito la penalizzazione. Dispiace per la sconfitta, sul campo per quello che abbiamo fatto siamo secondi. Avevamo la possibilità di andare a due punti dal Milan, ma sono mesi che giochiamo con questa spada di Damocle. Normale che i ragazzi fossero un po’ vuoti e siamo crollati dopo il gol dell’1-0».

LA SFIDA CON IL MILAN – «Si vivono cercando di mantenere quello che è il secondo posto. Domenica c’è il Milan, dobbiamo recuperare perchè anche oggi è stata una giornata molto pesante».

