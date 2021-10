Juric: «Contro il Milan senza due titolari. Ecco chi sono»

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino Genoa, ha parlato anche degli assenti contro il Milan. Le sue parole

«Praet è regolarmente disponibile, anche Singo sta bene. Verdi e Pjaca invece non recuperano e non ci saranno nemmeno contro il Milan a Milano. Forse non ci sarà nemmeno per la gara dopo i rossoneri».