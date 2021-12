Julian Alvarez Milan: stagione da sogno del ‘Ragno’ con il River

Stagione da record per Julian Alvarez, obiettivo di mercato del Milan, con la maglia del River Plate. I suoi dati

Diciotto gol e sei assits, questi i numeri di Julian Alvarez con la maglia del River Plate. L’attaccante, obiettivo di mercato di Milan e non solo in Italia, ha vinto il campionato argentino da assoluto protagonista.

Secondo quanto riportato da Sport, il ‘Ragno’ (o La araña) così viene chiamato in patria per la sua incredibile capacità di stoppare la palla, a gennario ci sarà una vera a propria asta per assicurarsi il talento argentino. Il Milan osserva attentamente.