Juan Jesus a Mediaset: «Milan? Dovranno stare attenti a questo»

l difensore del Napoli Juan Jesus intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato alla vigilia della sfida Champions contro il Milan:

«Le sensazioni sono buone perchè siamo usciti già dalla partita d’andata consapevoli delle nostre qualità. Questi 90 minuti al Maradona saranno bellissimi perchè daremo tutto per portare a casa la qualificazione».

Osimhen «E’ il nostro capocannoniere e ci da tanto in termini di qualità e anche dal punto di vista tattico. Ma non possiamo dimenticare Raspadori e Simeone che ci hanno aiutato quando non c’era Victor, loro due hanno caratteristiche diverse. Cercheremo di sfruttare la velocità di Victor. Cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto fino a qui sia in campionato che in Champions League perchè i risultati che stiamo ottenendo non sono un caso»

Sulla partita contro il Milan: «Conta vincere 2-0, poi quando arrivi a questi livelli la tattica conta ma conta più il risultato che la tattica»