Jovic Milan, il futuro è già a rischio: il club si aspetta che... ULTIME

Jovic Milan, il futuro è già un’incognita: il club si aspetta che… Le ULTIME sull’attaccante arrivato dalla Fiorentina

Il futuro di Luka Jovic resta tutto da definire. L’attaccante serbo, arrivato dalla Fiorentina nelle ultime ore dell’ultima sessione di mercato, non è ancora riuscito a lasciare il segno.

Il suo contratto scade il prossimo giugno (aveva firmato per 12 mesi) e finora non ha dato grandi segnali di rinascita. Il tempo per rimediare c’è, ma il Milan si aspetta un cambio di marcia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.