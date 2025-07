Jovic, l’ex Milan potrebbe non finire in Messico ma firmare per questa squadra europea: contatti continui. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Luka Jović, ex Milan, avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Getafe. L’attaccante serbo, reduce da diverse stagioni altalenanti, sembrerebbe quindi a un passo dal fare ritorno nella capitale spagnola, seppur con la maglia di un altro club di Madrid. Il Getafe avrebbe già avviato le pratiche per formalizzare il suo ingaggio, segno di un interesse concreto e della volontà di chiudere rapidamente l’operazione.

Nonostante l’accordo sembri ormai definito, restano da superare due ostacoli fondamentali prima dell’ufficialità. Il primo, e spesso cruciale, è rappresentato dalle visite mediche, che dovranno confermare l’idoneità fisica del giocatore. Il secondo passaggio riguarda l’accordo definitivo sull’ingaggio, un punto che, seppur a un buon punto, necessita ancora di essere limato per trovare la quadra definitiva tra le parti.

L’interessamento per Jović non era limitato solo alla Spagna. Anche il Cruz Azul, club messicano, aveva manifestato un forte desiderio di acquisire le sue prestazioni, con tanto di un esplicito endorsement da parte del connazionale Santiago Giménez. Tuttavia, la volontà di Jović è stata chiara fin dall’inizio: la Liga spagnola e la vita madrilena sono state indicate come priorità assolute.