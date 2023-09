Jovic si prepara al doppio debutto nel Milan: i dettagli e le ultime sull’attaccante ex viola in vista del derby

Luka Jovic, dopo gli impegni con la nazionale serba, è è atteso a Milanello per iniziare a lavorare con i nuovi compagni al Milan.

Per l’ex Fiorentina sarà doppio debutto: prima a Milanello e poi a San Siro, nel derby in programma sabato 16. Inoltre, le condizioni di Giroud verranno monitorate giorno per giorno e se non dovesse farcela Jovic si giocherà il posto con Okafor per sostituirlo: una sfida in campo e nelle gerarchie di Pioli