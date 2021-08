Joao Pedro può eguagliare il record di Riva: domani il Milan

Joao Pedro può eguagliare il record di Riva: ma contro il Milan… L’attaccante brasiliano non ha un buon feeling coi rossoneri

Joao Pedro non ha trovato il gol in nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A TIM contro il Milan, dopo che era andato a segno in tutte le precedenti tre.

L’attaccante brasiliano potrebbe diventare il quarto giocatore del Cagliari con almeno tre reti nelle prime due gare stagionali dei rossoblù nel massimo campionato dopo Luigi Riva nel 1968/69 (4), Roberto Boninsegna nel 1968/69 (3) e Pasquale Foggia nel 2007/08 (3).