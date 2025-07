Jashari, per il Brugge vittoria in Supercoppa nonostante l'assenza del centrocampista. E il Milan...

Jashari, il Brugge ha vinto la Supercoppa nonostante l’assenza di Ardon, obiettivo numero del Milan per il centrocampo

Il Club Brugge si aggiudica la Supercoppa del Belgio, battendo i rivali dell’Union Saint-Gilloise per 2-1 in una partita ricca di emozioni. Un successo che, per i tifosi del calciomercato Milan, assume un sapore agrodolce a causa dell’assenza di Ardon Jashari, il centrocampista svizzero che da tempo è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero in rossonero.

Nonostante l’assenza del desiderato obiettivo di mercato, la squadra belga ha dimostrato grande carattere. L’incontro è stato subito in salita per i padroni di casa, con l’Union Saint-Gilloise che si è portato in vantaggio grazie alla rete di Ivanovic. Tuttavia, il Brugge non si è scomposto e ha impiegato poco tempo per rimettere in equilibrio la partita. Al 31′, la rete del pareggio è stata firmata da Tzolis, un gol che ha ridato morale e spinta ai blu-neri. Il gol decisivo è arrivato nel recupero della prima frazione di gioco, con Vanaken che ha siglato il 2-1 finale, regalando il trofeo al Club Brugge e dimostrando la forza e la coesione del gruppo.

Questo successo, però, non mette fine alla telenovela Jashari. Le speculazioni sul suo futuro continuano a tenere banco, con il Milan che sembra sempre più determinato ad assicurarsi le sue prestazioni. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha sicuramente rimescolato le carte in casa rossonera, e si vocifera che entrambi abbiano individuato in Jashari un profilo ideale per rafforzare il centrocampo del Diavolo.

Il tecnico del Club Brugge, interpellato sulla delicata situazione legata a Jashari, ha commentato con una certa fermezza: “È tutto molto chiaro, il ragazzo dovrebbe tornare ad allenarsi domani. Non è una questione facile, ma piuttosto complessa, però ho fiducia nel club e sono sicuro saprà gestire al meglio tutta questa faccenda”. Le sue parole lasciano intendere che la trattativa è tutt’altro che semplice e che il Milan dovrà lavorare sodo per convincere il club belga a cedere il suo talento.

La dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, è attesa da giorni cruciali. I tifosi del Milan sperano che la determinazione del club, unita alla volontà del giocatore, possa sbloccare la situazione e portare finalmente Jashari a vestire la maglia rossonera. L’innesto del giovane centrocampista sarebbe un segnale importante per il futuro del Milan, un colpo di mercato che andrebbe a rafforzare la rosa a disposizione di Allegri e a dare nuova linfa al progetto tecnico. La campagna acquisti è ancora lunga e le sorprese non mancano mai, ma il nome di Ardon Jashari rimane in cima alla lista dei desideri per il Milan di Tare e Allegri.