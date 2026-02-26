Connect with us

Jashari tra il fantasma di Modric e il paragone con Tonali: il Milan aspetta l’esplosione dello svizzero

Jashari

Jashari, il centrocampista svizzero potrebbe ripercorrere il percorso di Sandro Tonali: prossima stagione decisiva

Il percorso di Ardon Jashari in rossonero, finora, è stato un labirinto di sfortuna e attese. Arrivato dopo una trattativa estenuante con il Brugge, il centrocampista svizzero ha vissuto un inserimento tormentato, segnato dall’assenza di preparazione estiva e da un grave infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la prima parte del campionato. Secondo quanto analizzato da TMW, il numero 30 rossonero resta un rebus che Massimiliano Allegri deve ancora decifrare completamente.

L’ombra di Modric e l’esempio Tonali

Il principale ostacolo tattico per Jashari è rappresentato dalla stagione monumentale di Luka Modric. Allegri vede nello svizzero quasi un “doppione” del croato nel ruolo di regista, limitandone drasticamente il minutaggio. Tuttavia, la qualità del classe 2002 è indiscutibile:

  • Il lampo di classe: L’assist millimetrico da 30 metri per il gol di Leao contro il Como resta, per ora, l’unica vera gemma della sua stagione, a dimostrazione di una visione di gioco superiore.
  • Il precedente storico: TMW traccia un parallelismo con Sandro Tonali. Anche l’ex Brescia arrivò con un cartellino oneroso e visse una prima stagione in sordina prima di consacrarsi nell’anno dello Scudetto. La storia insegna che i giovani talenti, pagati a caro prezzo, vanno aspettati senza farsi schiacciare dal peso del cartellino.

Nonostante Allegri lo veda come alternativa a Modric, Jashari ha le caratteristiche per agire anche da mezzala, lottando nei duelli e dando geometrie alla manovra. Il finale di questo 2026 sarà decisivo per capire se lo svizzero potrà ripercorrere le orme di Tonali.

