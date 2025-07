Jashari Milan, la svolta è vicina? Indizi concreti accendono la speranza rossonera

Jashari Milan, può essere vicinissima la svolta in merito al possibile arrivo del centrocampista svizzero: tutti i dettagli

Sembra che la lunga e tortuosa trattativa per portare Ardon Jashari nel calciomercato Milan stia finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di negoziati serrati e attese snervanti, si registrano ulteriori passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda la posizione del Club Bruges. Il club belga, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe quasi rassegnato all’idea di lasciare partire il talentuoso centrocampista svizzero nel corso di questa sessione di calciomercato. Questa nuova apertura rappresenta una svolta significativa e accende le speranze dei tifosi rossoneri.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, “Più indizi ora caricano il Milan”, e in effetti la giornata di ieri è stata particolarmente movimentata dalle parti di via Aldo Rossi. Il primo indizio, e forse il più rilevante, è stata la presenza in sede rossonera di alcuni intermediari dell’operazione Jashari. La loro presenza a Casa Milan suggerisce che la trattativa è entrata nel vivo e che si stanno limando gli ultimi dettagli per trovare un accordo definitivo. La presenza di figure chiave nel processo negoziale è sempre un segnale positivo e indica una volontà concreta da parte di tutte le parti di chiudere l’affare.

Il secondo indizio, altrettanto di rilievo, è la mancata convocazione del centrocampista svizzero per la finale di Supercoppa di Belgio, in programma oggi alle 18:30. Questa esclusione dalla lista dei convocati è un segnale inequivocabile che il giocatore è ormai con la testa altrove e che il suo futuro è lontano da Bruges. Spesso, in situazioni di mercato avanzate, i giocatori prossimi al trasferimento vengono tutati o lasciati fuori per evitare infortuni o per non compromettere la buona riuscita dell’operazione. La decisione del Club Bruges di non impiegare Jashari in una partita così importante rafforza l’idea che la sua cessione sia imminente.

L’arrivo di Ardon Jashari sarebbe un colpo importante per il Milan, che continua a costruire una squadra competitiva sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tare, con la sua vasta esperienza nel mondo del calcio, sta lavorando per portare a Milano giocatori di qualità che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Allegri. Il centrocampo è un reparto che il Milan intende rinforzare, e Jashari, con le sue doti tecniche, la sua visione di gioco e la sua fisicità, potrebbe rappresentare il profilo ideale per dare nuova linfa alla mediana rossonera.

I tifosi del Milan sono in fermento e attendono con ansia l’ufficialità di questo trasferimento. L’operazione Jashari, se dovesse concretizzarsi, dimostrerebbe ancora una volta la determinazione del club rossonero nel perseguire i propri obiettivi di mercato e nel rinforzare la rosa con giovani talenti pronti a esplodere. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del centrocampista svizzero, e tutti gli occhi saranno puntati su Casa Milan per ricevere notizie fresche su questa entusiasmante trattativa. Sarà Jashari il nuovo volto del centrocampo rossonero? Le premesse sembrano ottime.