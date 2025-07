Calciomercato Milan, Furlani può chiudere il colpo a stretto giro! Segnali incoraggianti, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani potrebbe chiudere nei prossimi giorni il colpo Ardon Jashari con il Brugge: tutti i dettagli

L’estate calcistica si conferma un periodo di intense manovre di calciomercato, e la telenovela Ardon Jashari ne è la protagonista indiscussa, tenendo con il fiato sospeso i tifosi del calciomercato Milan. Il centrocampista svizzero, classe 2002, è da tempo in cima alla lista dei desideri del club di via Aldo Rossi, e la sua volontà di trasferirsi in Serie A è ormai evidente. Nonostante l’impegno diretto del giocatore nella trattativa e le numerose offerte avanzate dal Milan, l’accelerata decisiva per la tanto attesa “fumata bianca” non è ancora arrivata.

Jashari Escluso dalla Supercoppa Belga: Un Segnale Inequivocabile

La notizia che ha infiammato la giornata è la mancata convocazione di Ardon Jashari per l’imminente sfida di Supercoppa belga che vedrà il Bruges affrontare il Saint-Gilloise. Questa decisione, presa direttamente dall’allenatore del Bruges, Nicky Hayen, è una chiara conseguenza del continuo pressing del Milan sul calciatore. L’esclusione dalla rosa è un segnale forte, un indizio inequivocabile della situazione di mercato che lo vede coinvolto. La telenovela, iniziata oltre un mese fa, sembra avvicinarsi a un punto di svolta, ma l’epilogo è ancora tutto da scrivere: Jashari giocherà in Serie A la prossima stagione o rimarrà in Belgio?

Questo episodio segue altri segnali che hanno evidenziato la forte volontà di Jashari di cambiare aria. La scorsa settimana, nonostante si fosse presentato al raduno estivo del Bruges, il centrocampista aveva rifiutato di prendere parte alla foto stagionale per l’annata 2025/2026. Un gesto simbolico, ma estremamente significativo nel mondo del calciomercato, che ha sottolineato la sua ferma intenzione di approdare al Milan. Successivamente, Jashari aveva svolto allenamenti individuali, a dimostrazione della sua posizione “separata” rispetto al resto della squadra in attesa di novità sul suo futuro. L’esclusione dalla Supercoppa è l’ultimo, e forse più forte, segnale di questa situazione.

La Trattativa: Distanza Ancora Presente tra Milan e Bruges

La volontà del giocatore è chiara: Jashari ha già dato il suo benestare ai rossoneri, e il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando intensamente per trovare un accordo con il Bruges. Le offerte avanzate dal club italiano sono state diverse, ma la distanza economica tra le parti rimane un ostacolo significativo. Il club belga continua a chiedere una valutazione complessiva di 40 milioni di euro per il cartellino del suo talentuoso centrocampista.

L’ultima proposta ufficiale presentata dal DS Igli Tare al Bruges ammonta a 32 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungono 3 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 milioni di euro meno semplici da concretizzare. Nonostante gli sforzi del Milan e la forte spinta del giocatore, la richiesta del Bruges rimane elevata, rendendo la trattativa complessa e prolungata.

Il Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è determinato a rinforzare il centrocampo, e Jashari è visto come un innesto fondamentale per il progetto tecnico. I tifosi rossoneri attendono con ansia la conclusione di questa trattativa, sperando di vedere lo svizzero indossare la maglia del Diavolo nella prossima stagione.

