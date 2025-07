Jashari Milan, spuntano le dichiarazioni a sorpresa del capitano del Brugge! Addetti ai lavori spiazzati

Jashari Milan, arrivano le dichiarazioni del capitano del Brugge, Vanaken, sull’obiettivo dei rossoneri per il centrocampo

Nonostante l’assenza del centrocampista svizzero Ardon Jashari, il cui nome è stato accostato con insistenza al calciomercato Milan in questa sessione di mercato estiva, il Club Brugge ha conquistato la Supercoppa del Belgio, superando i rivali dell’Union Saint-Gilloise con un combattuto 2-1. Un successo che, pur celebrato dai tifosi, è stato in parte offuscato dalle speculazioni sul futuro di Jashari e dalle dichiarazioni post-partita del capitano del Brugge, Hans Vanaken.

La partita, disputatasi in un’atmosfera vibrante, ha visto gli ospiti passare in vantaggio grazie alla rete di Ivanovic. Tuttavia, la reazione del Club Brugge non si è fatta attendere. I padroni di casa hanno ristabilito la parità al 31′ con Tzolis, per poi trovare il gol decisivo nel recupero della prima frazione di gioco, firmato proprio dal capitano Vanaken. Un gol che ha suggellato la vittoria e ha permesso al Brugge di alzare il primo trofeo della stagione.

Ma è stato nel post-partita che l’attenzione si è spostata dal campo alle dinamiche di mercato. In un’intervista esclusiva rilasciata al collega Alessandro Schiavone, Hans Vanaken ha espresso considerazioni sorprendenti e molto dirette riguardo alla delicata situazione che vede protagonista Ardon Jashari e l’interesse del Milan. Le sue parole, riportate integralmente, offrono uno spaccato interessante sulla prospettiva interna al club belga.

“Ardon tornerà ad allenarsi in gruppo domani? Se così fosse noi lo accoglieremo a braccia aperte, senza problemi,” ha dichiarato Vanaken, mostrando un’apertura inaspettata. “Sinceramente non faccio fatola a capirlo: anch’io se fossi giovane al suo posto vorrei andare in un club come il Milan. Poi questa non è una situazione facile, ma penso che se il Milan pagherà 40 milioni per Jashari, allora l’affare potrà andare in porto.”

Queste dichiarazioni del capitano del Club Brugge gettano nuova luce sulla saga di mercato che coinvolge Jashari. Vanaken non solo mostra comprensione per la volontà del giovane talento di approdare in un club di caratura internazionale come il Milan, ma indica anche una cifra ben precisa per la chiusura dell’affare: 40 milioni di euro. Una somma che, sebbene elevata, potrebbe rappresentare la richiesta minima del Brugge per lasciare partire il suo gioiello.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del neo-allenatore Allegri, sta lavorando intensamente per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La ricerca di un centrocampista dinamico e di qualità è una delle priorità, e Ardon Jashari rientra perfettamente nell’identikit tracciato dal club rossonero. Le parole di Vanaken potrebbero essere interpretate come un messaggio diretto alla dirigenza milanista, una sorta di “prezzo di vendita” reso pubblico.

Ora la palla passa al Milan. Il club di Via Aldo Rossi dovrà valutare se la richiesta del Club Brugge per Jashari rientri nei propri parametri finanziari e strategici. L’assenza del giocatore in Supercoppa, le sue dichiarazioni filtrate nelle scorse settimane e ora le parole del suo capitano, suggeriscono che la volontà del giocatore sia chiara. Resta da vedere se il Milan sarà disposto a sborsare la cifra indicata da Vanaken per portare Ardon Jashari a San Siro e rinforzare il centrocampo rossonero in vista degli impegni della prossima stagione, tra Serie A e Champions League. La telenovela di mercato è tutt’altro che conclusa, e ogni giorno che passa aggiunge un nuovo capitolo a questa avvincente storia.