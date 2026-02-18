HANNO DETTO
Jashari a Dazn post: «Siamo stati pericolosi, era una partita difficile. Ora dobbiamo…»
Jashari, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Como
Ardon Jashari, alla conclusione della sfida tra Milan e Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
«Era una partita difficile, siamo stati pericolosi ma dobbiamo guardare in avanti per la prossima partita».