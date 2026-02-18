Connect with us

HANNO DETTO

Jashari a Dazn post: «Siamo stati pericolosi, era una partita difficile. Ora dobbiamo…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Jashari

Jashari, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Como

Ardon Jashari, alla conclusione della sfida tra Milan e Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Era una partita difficile, siamo stati pericolosi ma dobbiamo guardare in avanti per la prossima partita».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan10 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Le parole di Allegri dopo il pareggio col Como e la lite con Fabregas

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News7 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×