Jashari a Dazn: «Sarà una bella partita. Modric? Dovremmo adattarci a questa cosa…»

Jashari, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Como

Ardon Jashari, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Penso che stasera sarà una bella partita, loro sono forti. Speriamo di vincere e fare una grande gara. Modric? Sarà la prima volta che gioco con lui dal primo minuto, è un giocatore fantastico e dobbiamo adattarci anche alla partita».