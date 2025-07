Jashari si allena con il Brugge, il Milan continua a sperare: le ultime

Jashari è una situazione ancora bloccata per il Milan. Il centrocampista nel frattempo torna ad allenarsi

Nonostante il ritorno agli allenamenti con il Club Brugge nella giornata di ieri, martedì 15 luglio, la posizione di Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero classe 2002, rimane immutata: il suo desiderio è quello di trasferirsi al Milan. La situazione, seguita con attenzione dal Corriere della Sera, vede il Diavolo speranzoso che il club belga possa finalmente cedere e accogliere la volontà del giocatore, aprendo così le porte a una trattativa che si preannuncia complessa ma non impossibile.

La Situazione Attuale: Tra Belgio e Aspirazioni Rossonere

Jashari, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama svizzero e già nel giro della nazionale maggiore, ha espresso in più occasioni il suo desiderio di misurarsi in un campionato di maggiore prestigio come la Serie A e in un club di caratura internazionale come il Milan. Il suo rientro agli allenamenti con il Club Brugge è un atto dovuto, legato al suo contratto, ma non scalfisce la sua ferma intenzione di cambiare aria. Il Club Brugge, dal canto suo, ha sempre mostrato una certa resistenza nel privarsi dei suoi gioielli, soprattutto se giovani e con ampi margini di crescita.

La Strategia del Milan: Attesa e Pressione Sul Club Belga

Il Milan, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il navigato allenatore toscano arrivato sulla panchina rossonera in questa stagione, sta monitorando attentamente la situazione. L’obiettivo del club meneghino è quello di aggiungere qualità e fisicità al centrocampo, e Jashari risponde a pieno a queste caratteristiche. I rossoneri sperano che la pressione esercitata dal giocatore, unita alla sua chiara preferenza per la destinazione milanese, possa ammorbidire la posizione del Club Brugge e spingerlo ad aprire una trattativa seria per il suo trasferimento.

Un Potenziale Rinforzo Chiave per i Rossoneri

L’acquisto di Jashari rappresenterebbe un colpo importante per il Milan, che continua la sua politica di investimento su giovani talenti con potenziale di crescita esponenziale. Un centrocampista dinamico, con buone capacità di interdizione e visione di gioco, potrebbe aggiungere quel quid in più al reparto mediano del Diavolo, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni tra campionato e coppe europee. La finestra di mercato estiva è ancora lunga, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il sogno di Jashari e le speranze del Milan si trasformeranno in realtà.