Jankulovski: «Milan Napoli? Sarà uno spettacolo, ecco perché». Le parole dell’ex rossonero ed ex Napoli sulla sfida di Champions

Il Milan e il Napoli si affrontano in Champions e a raccontare la sfida c’è un doppio ex, Marek Jankulovski.

Ecco le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport: «Sarà uno spettacolo per il calcio italiano. Il Milan campione d’Italia in carica e il Napoli che domina la A giocando alla grande. Ma in Champions la tradizione dei rossoneri conta, quando parte la musichetta, a San Siro se ne vedono di tutti i colori. C’è l’esperienza: gente come Giroud sa come si fa. E poi ci sono Theo e Leao, una delle coppie più forti in circolazione».