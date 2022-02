Jacobs: «Orgoglioso di essere premiato con Ibrahimovic» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marcell Jacobs ha espresso grandissima soddisfazione per essere stato premiato insieme a Zlatan Ibrahimovic: le sue parole

Dopo aver vinto il premio come “Miglior atleta dell’anno” dall’Associazione Stampa Estera in Italia, Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani, ha gioito sui social per essere stato premiato con Zlatan Ibrahimovic, vincitore del premio come miglior atleta straniero in Italia:

«Premio Miglior Atleta dell’anno dalla Associazione della Stampa Estera in Italia. Sono grato e onorato di ricevere questo premio ed essere al fianco di campioni come Federica Pellegrini e Zlatan Ibrahimovic. Un grazie speciale a Paolo Camossi e tutto il team X-Hybrid, sempre al mio fianco».