Pioli a MilanTv: «Sono svuotato ed emozionato. Vado via arricchito, felice e orgoglioso»

Stefano Pioli ha parlato a MilanTv nel post-partita di Milan Salernitana.

SULLA SERATA – «Serata iniziata molto in anticipo, perchè sono due o tre giorni che aspettavamo questo momento con saluti, abbracci e grande riconoscenza verso il Milan, soprattutto verso giocatori e tifosi che sono stati fantastici, anche nei momenti difficili. Quello che ho vissuto qui rimarrà nel mio cuore, è speciale. Oggi è stato un po’ strano vivere la partita, sono un po’ svuotato ed emozionato».

PIOLI IS ON FIRE – «I miei ragazzi avevano messo sul pullman Pioli is on fire, non lo sapevo è stata una sorpresa. 25 anni fa quando ho inizato ad allenare non mi sarei immaginato di vivere le emozioni che ho vissuto qui. L’orgoglio va al di là dei risultati, per tutto ciò che ho passato con questa squadra e tutte le persone che mi hanno aiutato. Spero di poter rivivere in futuro le sensazioni che ho vissuto qui, ma non sarà facile».

COME ESCE DAL MILAN –«Vado via arricchito da un’esperienza importante con un club così glorioso. Oggi sono nel momento migliore della mia carriera, ringrazio il Milan per questo, vado via felice ed orgoglioso».

LACRIME BENNACER – «Isma è un ragazzo molto sensibile, piangeva già due giorni fa, per me hanno significato tantissimo tutte le manifestazioni d’affetto che ho ricevuto dai miei ragazzi ma anche dai tifosi, dalla Curva Sud, grazie a tutti».