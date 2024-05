Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan Salernitana: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Tante emozioni e cose che ti entrano in testa. Ma soprattutto tanta riconoscenza e gratitudine per chi ha contribuito a questo percorso ma soprattutto ai miei giocatori. Quest’anno sono stati un gruppo speciale, perché un gruppo normale magari si sarebbe voltato dall’altra parte. Loro mi hanno teso la mano e ne siamo usciti».

SALUTO DEI TIFOSI – «Ho vissuto emozioni che poche volte possono capitare in una carriera di un allenatore. Mi hanno riempito il cuore di gioia e gratificazione perché siamo stati tutti compatti. Sono orgoglioso di essere entrato nella storia di un club così prestigioso».

SUL FUTURO – «Questa esperienza con tante vicissitudini che abbiamo passato in questo percorso mi fanno venir voglia di costruire ancora un qualcosa di speciale Sono uscito dalle zone di confort e voglio provare a fare qualcosa di speciale, perché è il bello del nostro mestiere. Vogliono conoscere nuove persone con la speranza che siano quelli che ho trovato qui. Dei ragazzi diventati uomini. Ho l’ambizione per riprovare a fare un qualcosa di speciale. Il mio agente mi chiamava ma io gli ho detto che volevo aspettare. Forse i prossimi 10 giorni ma devo trovare qualcosa che mi stimoli».

CONCLUSIONE CICLO – «I cicli cominciano e finiscono. Non è così semplici farli durare a lungo e quindi credo sia la cosa migliore per tutti».

PROGETTO AMBIZIOSO – «Anche quando ho cominciato qui non c’era la proiezione. Quello che abbiamo costruito insieme, la dirigenza e i giocatori maturati. Per me qualcosa di speciale significa migliorare i giocatori, il patrimonio economico dei calciatori e far salire i bilanci non solo vincere. Sto studiando inglese e potrebbe essere il momento giusto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi 10-15 giorni».

SULLE CRITICHE – «Cerco di trovare sempre soluzioni alle difficoltà, di non perdere fiducia nelle mie idee. È tutto esagerato nel nostro ambiente sia i complimenti che le critiche ma io non ci vado troppo dietro. Quando le critiche sono così forti significa che sei molto in alto. Mi sono scoperto molto resiliente e tenace. A me non piacciono tanto gli allenatori che parlano tanto, quelli che magari non stanno allenando adesso».