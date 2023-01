Jacobelli: «Ecco cosa servirebbe al Milan sul mercato»

Xavier Jacobelli, famoso giornalista, ha analizzato il momento del Milan indicando nel vice Giroud la principale esigenza sul mercato

Ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così del Milan:

«L’eliminazione dalla Coppa Italia è bruciante, ma vanno anche sottolineati i meriti del Torino, che ha rinnovato lo spirito granata dopo l’espulsione, in un momento di grande difficoltà. Pioli però è stato presuntuoso, pensava già alla partita di Lecce. Non penso che sia una crisi irreversibile, il Milan deve recuperare i suoi infortunati. Il peso dell’attacco ad esempio è solo su Giroud, che ha bisogno di un’alternativa. Io rimango convinto che negli ultimi giorni di mercato debba cercare un altro attaccante, anche se ci sono poche alternative valide ora. C’è quel Marcus Thuram che va in scadenza a giugno, ma che piace anche all’Inter, ma anche il Milan ha bisogno di un attaccante che consenta a Giroud di tirare il fiato. Maldini e Massara non possono oltrepassare certi limiti di spesa, devono cercare una soluzione valida che faccia coincidere i bisogni di Pioli con quelli del bilancio».