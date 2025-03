Condividi via email

Italiano Milan, c’è anche l’allenatore del Bologna in lista per il post Conceicao: il motivo principale è questo. Le ultimissime

Sergio Conceicao, a meno di clamorosi ribaltoni, non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Proprio per questa stagione – come riportato da Tuttosport – la società si sta iniziando a guardare attorno.

Uno dei profili preferiti è quello di Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna. Piace molto per la sua capacità di praticare un calcio offensivo ma – allo stesso tempo – molto organizzato.