Italiano Milan, il tecnico del Bologna in corsa per la panchina rossonera! Nessun contatto ma scenario chiaro all’orizzonte

Italiano Milan, l’attuale tecnico del Bologna è un candidato forte per la panchina del club rossonero nella prossima stagione: le ultime

Come riportato da calciomercato.com, Vincenzo Italiano è un nome in lizza per la panchina del Milan. Italiano è il tecnico del Bologna, avversario del Milan in campionato e nella finale di Coppa Italia. Giorgio Furlani sembra apprezzare molto il suo lavoro.

Non ci sono stati contatti ufficiali tra il Milan e Italiano per ora. La scelta del nuovo allenatore sembra dipendere anche dalla nomina del nuovo direttore sportivo.