Italia Svizzera, Vezzali: «Italia Svizzera deroga. Ecco che cosa accadrà»

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha annunciato che all’Olimpico torna il 100% di pubblico

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, annuncia che lo stadio Olimpico il 12 novembre sarà aperto al 100% per Italia-Svizzera, match che vale la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Il tutto indipendentemente dal fatto che in quel periodo possa ancora esserci la norma del 75% per tutte le altre partite. Queste le sue parole dopo un vertice con la giunta CONI.