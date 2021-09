Italia, nessuno come te: 37 partite consecutive senza perdere

Nuovo record mondiale stabilito dall’Italia di Roberto Mancini. Ben 37 partite senza conoscere la sconfitta per gli azzurri

Il netto 5-0 rifilato alla Lituania consegna l’Italia ai libri di storia. Gli azzurri, da stasera, hanno infatti stabilito il record di imbattibilità più lungo a livello mondiale per una nazionale. Ben 37 le gare senza conoscere la sconfitta per i ragazzi di Roberto Mancini, che hanno così scavalcato il Brasile di metà anni ’90, fermo a 36, raggiunto la scorsa settimana con il pareggio in Svizzera.