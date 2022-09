Italia, Mancini: «Bisogna avere voglia di venire in Nazionale, su Immobile...»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Ungheria: le sue dichiarazioni

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida degli Azzurri contro l’Ungheria, valida per il primo posto nel girone di Nations League e l’accesso alle Final Four. Di seguito le sue parole.

IMMOBILE – «Abbiamo provato a lui è stato bravissimo a stare con noi. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa perché non valeva la pena correre il rischio, diventata troppo pericoloso. Dispiaceva a lui e a noi. Ciro sarebbe rimasto volentieri, è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non poteva rischiare».

IMPEGNI GIOCATORI – «Questo è il problema che hanno tutti i ct durante l’anno, chiamare i giocatori che hanno tanti impegni e tanti viaggi, magari a volte non sono in buone condizioni. La cosa più importante è aver la voglia di venire in Nazionale, poi noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno, noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e continueremo a farlo. La cosa importante è che la Nazionale resti una cosa davvero importante per un giocatore, a volte bisognerebbe amarla un po’ di più».

