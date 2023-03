Italia Inghilterra: Tonali partirà dalla panchina, Retegui in campo. Non ci sarà il rossonero, ma occhi puntati sull’obiettivo di mercato

Oggi scende in campo la Nazionale Italiana, che affronterà l’Inghilterra per le qualificazioni agli Euro 2024. Partirà dalla panchina il rossonero Sandro Tonali, mentre sarà in campo l’obiettivo di mercato del Milan Mateo Retegui.

In campo presenti i 12 superstiti della finale di Wembley: Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Jorginho e Verratti per l’Italia, Pickford, Walker, Stones, Maguire, Rice, Shaw e Kane per l’Inghilterra.