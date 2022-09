Tommaso Pobega è subentrato nella ripresa di Italia Inghilterra. Una prova convincente per lui. Ecco le sue pagelle

Tommaso Pobega è subentrato nella ripresa di Italia-Inghilterra al posto di Barella. Una prova convincente per lui. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 6: «Buona entrata per Barella. Essendo più sereno, non ha bisogno di strafare e tiene la posizione concedendosi un paio di belle discese. In mezzo è uno che si sente.»

Tuttosport, 6: «Entra con coraggio.»

Corriere dello Sport, 6: «Aggiunge fisico quando servono sportellate. Ci mette foga, dovrebbe gestire meglio la palla. Crescerà.»