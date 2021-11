Italia Femminile: tre rossonere titolari contro la Svizzera

Italia femminile: saranno ben tre le giocatrici del Milan che scenderanno in campo alle 17.30 contro la Svizzera. Ecco chi sono

L’Italia femminile tra poco scenderà in campo per affrontare la sfida contro la Svizzera, valida per le qualificazioni mondiali del 2023. Al Renzo Barbera di Palermo saranno ben tre le giocatrici del Milan che scenderanno in campo dall’inizio.

In porta, infatti, ci sarà Laura Giuliani. In difesa sulla corsia di destra spazio a Valentina Bergamaschi, mentre in attacco ovviamente è terreno fertile per Valentina Giacinti.