Italia Belgio: un solo titolare rossonero nei 22 in campo

Italia Belgio: nella finalina di Nations League ci sarà solo un giocatore del Milan tra i titolari delle squadre. Ecco di chi si tratta

Un solo giocatore del Milan scenderà in campo tra pochissimo nel match valido per il terzo-quarto posto di Nations League tra Italia Belgio. Infatti, tra le file belga c’è Saelemaekers dal primo minuto, che agirà da esterno destro del 3-4-2-1 di Martinez.

Quarta presenza da titolare per Saelemaekers in cinque presenze con la Nazionale belga. Al momento, ha messo a referto un gol contro la Reubblica Ceca, nell’unica gara in cui è subentrato dalla panchina.