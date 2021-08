Ismael Bennacer, sorriso e senso di appartenenza per il Diavolo – VIDEO

Ismael Bennacer, mediano algerino ormai giunto alla terza stagione in rossonero, ha espresso la propria ammirazione per lo stemma rossonero

Un gesto che vale più di mille parole: il senso s’appartenenza, più volte annunciato da Stefano Pioli, attraverso il quale ogni calciatore presente a Milanello risulti completamente dedito alla causa rossonera, si evince anche nel brevissimo Reel del canale ufficiale Instagram del Milan, raffigurante Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, classe 1997, lasciatosi definitivamente alle spalle il contagio da Coronavirus, appare solare, sorridente e carico per l’inizio della nuova stagione, in cui dovrà riprendere in mano le redini della mediana rossonera.