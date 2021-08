Isco-Milan: le parole di Ancelotti in conferenza stampa

Isco-Milan: ad allontanare definitivamente un possibile sbarco a Milanello dello spagnolo, ci ha pensato proprio Carlo Ancelotti

«Si è presentato e ha lavorato bene: è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non c’ero, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto». Ribadendo la fiducia nel proprio trequartista, Carlo Ancelotti ha allontanato definitivamente il classe 1992 da Milanello.

Per una trattativa che si preannuncia di difficile compimento già da inizio estate per ciò che concerne i possibili costi dell’operazione, ecco che è subentrata la totale fiducia nelle qualità tecniche di Isco da parte del suo ex mentore già dalla precedente esperienza vissuta insieme, a Madrid. Ora, il Milan, potrebbe concentrare ogni suo sforzo su Vlasic, considerando le dichiarazioni dell’agente, rilasciate pochi minuti fa.