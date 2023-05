Inzaghi a Sky: «Il Milan non a caso è in semifinale di Champions e campione d’Italia». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della partita di ritorno dell’euroderby valido per la semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

«Sappiamo che tipo di partita sarà, una delle più importanti per la storia ultracentenaria dell’Inter. Sappiamo l’importanza che riveste e lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai nostri splendidi tifosi. Abbiamo un meritato vantaggio, ma dovremo essere bravi a fare la partita con testa e cuore. Sarò ripetitivo ma non vedo altre strade. Il risultato dell’andata era identico col fatto che giocavamo in trasferta e il ritorno in casa. Dovremo essere bravi a coprire molto bene il campo sapendo che il Milan ha grandissimi giocatori di qualità e non a caso è in semifinale di Champions ed è campione d’Italia».