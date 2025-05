Inzaghi, nuova panchina per l’ex bomber del Milan: chance in Serie A?

Inzaghi dopo aver portato il Pisa in Serie A potrebbe intraprendere una nuova avventura. E’ la prima scelta di questa squadra

Filippo Inzaghi dopo aver portato il Pisa dalla Serie B alla Serie A, potrebbe lasciare il club toscano. L’ex bomber del Milan sarebbe finito nel mirino del Palermo, una squadra che cerca la promozione nella massima serie da anni e potrebbe affidarsi ad uno specialista come Super Pippo.

Per lui in Sicilia sarebbe pronto un biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione. In questo caso non tornerebbe a sfidare il Milan già dalla prossima stagione.