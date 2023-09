Inzaghi su Lukaku: «È andato nella migliore squadra per lui»

L’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, si è espresso così sulla scelta presa da Romelu Lukaku di andare alla Roma

Intervistato da Il Messaggero, Filippo Inzaghi dice la sua su Lukaku e sull’approdo del belga alla Roma. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Pensavo che Lukaku sarebbe rimasto all’Inter, con Simone. Alla fine però mi rendo conto che è andato nella squadra migliore per lui. L’effetto di Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città Batistuta, Ve lo ricordate? La spinta verso lo Scudetto la dettò proprio l’arrivo dell’argentino. Si accese la piazza e anche la squadra. Lukaku, in coppia con Dybala può portare Mourinho in zona Scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Il belga non poteva scegliere una piazza migliore se cercava stimoli e apprezzamenti».