Inzaghi lascia l’Inter dopo la sconfitta in Champions League? Tentazione fortissima, può firmare con loro

Inzaghi può lasciare l’Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG: l’Al Hilal è in grandissimo pressing

Secondo quanto riportato da Di Marzio, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter e rivale del Milan in questi anni, ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Al-Hilal per allenare la squadra saudita. Il club avrebbe individuato Inzaghi come il profilo perfetto per costruire un nuovo ciclo e avrebbe incontrato il presidente saudita a Milano per discutere le possibilità di collaborazione.

Tuttavia, nonostante l’incontro, non è stato raggiunto alcun accordo e il futuro di Inzaghi rimane incerto dopo la sconfitta in finale di Champions League. L’offerta dell’Al-Hilal sarebbe stata molto interessante dal punto di vista economico, ma Inzaghi dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere quale sia la scelta migliore per la sua carriera.