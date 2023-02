Investcorp era pronta a investire 300-400 milioni sul mercato: le ultime sulla cessione del Milan

Le ultime indiscrezioni sulla trattativa tra Investcorp e il fondo Elliott per l’acquisizione del Milan che è andata in fumo: eravamo pronti a investire 400 mln sul mercato

Repubblica ha riportato un’indiscrezione sulla trattativa tra Investcorp e il fondo Elliott per l’acquisizione del Milan, finita nelle mani di RedBird.

Inoltre, Carmine Villani, amministratore delegato di MFO società che aveva affiancato Investcorp nella sua offerta per l’acquisizione del Milan, ha svelato quanto segue ai microfoni di Repubblica: «Non posso entrare nei dettagli, ma posso confermare che la nostra cordata si era impegnata sia ad acquisire tutte le quote di maggioranza del Milan sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni, per riportare subito la squadra al livello più alto d’Europa, come la sua storia merita. Era tutto “equity”. Se Elliott avesse voluto, gli avremmo lasciato le quote di minoranza».