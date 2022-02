Inter, la UEFA apre un procedimento per il FFP: i dettagli

Ascolta la versione audio dell'articolo

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro l’Inter per la violazione del Fair Play Finanziario: i dettagli

Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, ha diramato i risultati del semestre chiuso al 31 dicembre 2021.

Come riporta anche Calcio e Finanza e come si legge all’interno del documento del club, la UEFA ha aperto un’indagine nei confronti dei nerazzurri relativamente alla questione del Fair Play Finanziario:

«Il 17 dicembre 202 la UEFA ha comunicato ufficialmente che la revisione effettuata dalla Prima Sezione CFCB dei requisiti di pareggio da noi fornite ha evidenziato un significativo disavanzo aggregato per il periodo di monitoraggio che copre i periodi di rendicontazione 2018, 2019, 2020 e 2021 e ha richiesto la presentazione delle nostre informazioni più aggiornate sul pareggio previste per il periodo di riferimento che termina in giugno 2022 (che abbiamo fornito il 20 gennaio 2022)»

«Il 14 febbraio 2022 la UEFA ci ha comunicato: