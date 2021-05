Inter Sampdoria, 3000 tifosi nerazzurri fuori da San Siro – VIDEO

3000 tifosi nerazzurri si sono ritrovati al di fuori di San Siro per festeggiare lo scudetto in attesa di Inter-Sampdoria

(-Dal InterNews24) Dopo l’ok della prefettura i tifosi dell’Inter si sono ritrovati al di fuori di San Siro – in uno spazio a loro riservato – per festeggiare tutti insieme lo scudetto conquistato una settimana fa. Sono già tantissimi i supporters presenti all’esterno del Meazza, in attesa dell’arrivo della squadra per il match contro la Sampdoria.