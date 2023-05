Inter Milan, Tomori vuole la rivincita e lancia la sfida a Lautaro. Arginare l’arginare e guidare la difesa: questi i compiti dell’inglese

In Inter Milan di sfide all’interno della sfida ce ne sono tante. Tra queste, c’è quella tra Tomori e Lautaro Martinez. Il rossonero vuole la rivincita della sfida di Riad, dove si procurò una brutta figura a causa della prestazione di altissimo livello del giocatore argentino, a caccia di un’altra finale.

Per Tomori, però, ci sarà un’altra componente da considerare. Limitare Lautaro e guidare la difesa del Milan. Questo perché al suo fianco non c’è Kjaer, ma Thiaw: a differenza del danese, il tedesco non ha la stessa esperienza e l’inglese dovrà assisterlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.