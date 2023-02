Verso Inter Milan, il report dell’allenamento: esercitazioni tecniche, poi fase tattica. Il report di oggi, tra palestra e campo

In vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan, oggi seduta mattutina di allenamento per i rossoneri.

Ecco il report di oggi, pubblicato dal sito ufficiale del club: «Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale per proseguire il riscaldamento con alcuni lavori atletici, eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, via a una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto».